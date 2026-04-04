Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası saha karıştı! Abdülkerim Bardakcı'yı zor tuttular

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kavga çıktı. Mücadelenin son düdüğünün ardından sahada büyük bir gerilim yaşandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YI ZOR TUTTULAR

Maç bittiği anda Trabzonsporlu oyuncuların üzerine doğru koşan Abdülkerim'i arkadaşları zor da olsa sakinleştirdi. Bir anda savaş alanına dönen orta sahaya güvenlik güçleri de dahil oldu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Yaşanan tartışmada ön planda olan tecrübeli oyuncu kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

GÜVENLİK KALABALIĞI DAĞITTI

Güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşını tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.