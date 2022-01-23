Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Taraftar isyan etti

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maç çok hızlı başladı. Maçın 13. dakikasında sosyal medyayı karıştıran bir pozisyon yaşandı. Galatasaraylı Emre Kılınç, Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kalınca saha bir anda karıştı...

PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Emre Kılınç, Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kaldı. Anthony Nwakaeme'nin bu pozisyonda Emre'ye müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulunan Sarı-Kırmızılılar adeta isyan etti. Sosyal medyada da çok konuşulan pozisyona devam kararı çıktı. Galatasaray teknik heyeti, futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

