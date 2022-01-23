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Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Taraftar isyan etti

23.01.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, Trabzonspor maçı çok hızlı başladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan müsabakaya 13. dakikada yaşanan pozisyon damga vurdu. Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kalan Galatasaraylı Emre Kılınç, maçın hakemi Atilla Karaoğlan tarafından penaltı bekledi. Taraftarların da yoğun itirazda bulunduğu pozisyon VAR'a danışılarak devam kararıyla devam etti.

Trabzonspor-Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Taraftar isyan etti

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maç çok hızlı başladı. Maçın 13. dakikasında sosyal medyayı karıştıran bir pozisyon yaşandı. Galatasaraylı Emre Kılınç, Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kalınca saha bir anda karıştı...

PENALTI İTİRAZI

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Karşılaşmanın 13. dakikasında Emre Kılınç, Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kaldı. Anthony Nwakaeme'nin bu pozisyonda Emre'ye müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulunan Sarı-Kırmızılılar adeta isyan etti. Sosyal medyada da çok konuşulan pozisyona devam kararı çıktı. Galatasaray teknik heyeti, futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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