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Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

29.08.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: "Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi" - Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra: "Maça çıkmadan önce kolay olmayacağını biliyorduk. Hedefimiz 3 puan almaktı, taraftarlarımızı daha mutlu etmek isterdik"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da futbolculardan Lucas Torreira, "Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, "Biz çok pozitif bir şekilde oynadık. Tabii şampiyon takım olduğu için bizi zorlayacağını biliyorduk. Güzel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını değerlendiren Torreira, sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremediğini belirterek, "Dolayısıyla 70'inci dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takıma alışmaya başladım, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Onun için güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Marc Bartra ise çok yoğun ve zorlu bir maç olduğunu belirterek, "Açıkçası böyle olacağını tahmin ediyorduk. Maça çıkmadan önce kolay olmayacağını biliyorduk. Üstüne bir de birkaç gün öncesinde yine burada yoğun bir maç oynadık. O maç da zor olmuştu. Arka arkaya böyle maçlar oynuyorsunuz. Hedefimiz 3 puan almaktı, taraftarlarımızı daha mutlu etmek isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'a geldiği ilk saniyeden itibaren insanların kendisine olan sevgisini hissetmeye başladığını aktaran Bartra, şunları kaydetti:

"Soyunma odasına çıktığım ilk andan itibaren sanki Trabzonspor ailesinden biriymişim gibi, sanki uzun yıllar buradaymışım gibi davrandı herkes bana. Büyük bir kulübe geldiniz, buradaki beklentilerin ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Çünkü büyük kulüplerde oynadığınız zaman işleri en hızlı şekilde en iyiye çevirmek zorundasınız. Her zaman kazanmak zorundasınız. Ben de bunun bilincinde geldim ve ne kadar büyük bir yerde oynadığımın ve ne kadar büyük bir taraftarın önünde oynayacağımın farkındayım."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Lucas Torreira

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