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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

04.09.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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