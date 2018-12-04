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Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.12.2018 16:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor'un ligin 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile yapılan derbide çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Beşiktaş'ın da aynı müsabakada yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübünün yöneticisi Metin Albayrak'ın Galatasaray müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat, Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Trabzonspor Antrenörü Hüseyin Çimşir'in Kayserispor maçındaki sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi. Kayserispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın da aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor ve Eskişehirspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GS olmasa şaşardım zaten.adamlar osursa ceza yiyor. yakında maçlara takımın başında takım otobüsünün şoförü felan çıkacak
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