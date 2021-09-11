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Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek

11.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.

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