Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.



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