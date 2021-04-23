Trabzonspor galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

EN SON GALİBİYET 34 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Sivaspor ve Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi; Kayserispor, Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken hanesine ise 5 puan yazdırdı.

EN UZUN SERİ 42 YIL ÖNCE

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.