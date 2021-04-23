SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor galibiyet hasretini bitirmek istiyor

23.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısında galibiyet özlemini sonlandırmak için mücadele verecek.

Trabzonspor galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

EN SON GALİBİYET 34 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Sivaspor ve Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi; Kayserispor, Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken hanesine ise 5 puan yazdırdı.

EN UZUN SERİ 42 YIL ÖNCE

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.

TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

TRONDSEN KARARI ABDULLAH AVCI'DA

Abdulkadir Ömür'ün ardından Trondsen'in de takıma katılması bekleniyor. Uzun süren sakatlığın ardından zaman zaman takımla birlikte çalışmalara katılarak durumu yakından takip edilen Norveçli oyuncu dün yapılan taktik çalışmasında takımla birlikte yer aldı. Abdullah Avcı'nın bu oyuncuyu kadroya alıp almama kararını maç günü vereceği öğrenildi.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny" şeklinde çıkması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlara takıldı! İki milyonda bir görülüyorAğlara takıldı! İki milyonda bir görülüyor
Galatasaray son dakikada 1 puanı kurtardı!Galatasaray son dakikada 1 puanı kurtardı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vahşet! Parçalanmış halde bulundular

Vahşet! Parçalanmış halde bulundular

Dehşet! Ayaklarından tutup denize itti

Dehşet! Ayaklarından tutup denize itti

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası

İlkay Gündoğan isyan etti!

İlkay Gündoğan isyan etti!

Mourinho'nun yeni adresini açıkladı

Mourinho'nun yeni adresini açıkladı

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.