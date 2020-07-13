Trabzonspor galibiyeti sonrası gözyaşları

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden teknik adam, "Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik, bırakmadık. 1-0 geriye düşünce de yenilgiyi düşünmedik. Arkadaşlarımız yüreklerini ortaya koydu. Beraber oynamayı öğrendik. 1 senedir bu takım için buradayım. Takımı, arkadaşları tanıyorum. Onlarla iyi bir birliktelik oluşturduk." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Kartop, "Oğlumun geçen hafta doğum günüydü, ona galibiyeti armağan edecektim, kusura bakmayın ağlıyorum, bu hafta nasip oldu." ifadelerini kullandı.

