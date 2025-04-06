Trabzonspor galibiyeti sonrası Mourinho'dan beklenmedik hamle! Bu kez rakip soyunma odasına gitti ve...

Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve ile olan puan farkını 3'e düşürmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde kupada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve maç sonunda Okan Buruk'a yaptığı hareketle gündeme gelen Sarı-Lacivertliler'in Portekizli hocası Jose Mourinho bu karşılaşmanın ardından da beklenmedik bir harekete imza attı.

TRABZONSPOR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, maçın son düdüğünün çalmasının ardından Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

RAKİBİ KUTLADI

Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.