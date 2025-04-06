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  4. Trabzonspor galibiyeti sonrası Mourinho'dan beklenmedik hamle! Bu kez rakip soyunma odasına gitti ve...

Trabzonspor galibiyeti sonrası Mourinho'dan beklenmedik hamle! Bu kez rakip soyunma odasına gitti ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.04.2025 22:27
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Geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho mücadelenin son düdüğünün çalmasının ardından beklenmedik bir harekete imza attı. İşte detaylar...

Trabzonspor galibiyeti sonrası Mourinho'dan beklenmedik hamle! Bu kez rakip soyunma odasına gitti ve...

Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve ile olan puan farkını 3'e düşürmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde kupada Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve maç sonunda Okan Buruk'a yaptığı hareketle gündeme gelen Sarı-Lacivertliler'in Portekizli hocası Jose Mourinho bu karşılaşmanın ardından da beklenmedik bir harekete imza attı.

TRABZONSPOR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

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Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, maçın son düdüğünün çalmasının ardından Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

RAKİBİ KUTLADI

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Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
4 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

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Trabzonspor son dakika fenerbahçe mourinho
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