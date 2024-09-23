Trabzonspor galibiyeti unuttu! Gaziantep FK deplasmanından da eşitlikle dönen bordo-mavililer, 5. maçında 5. beraberliğini aldı

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymak için, bordo-mavililer ise ligdeki ilk galibiyeti almak için sahaya çıktı.
Kısır geçen maçta iki takım da istediğini alamadı. Mücadelede başladığı gibi bitti ve puanlar paylaşıldı.
Gaziantep FK ile de berabere kalan Trabzonspor, 5 maçın tamamında beraberlik alarak ilginç bir istatistiğin sahibi oldu. Ligde galibiyet alamamasına rağmen mağlup da olmayan Trabzonspor; Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe ile birlikte yoluna namağlup şekilde devam ediyor.