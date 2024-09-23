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Trabzonspor galibiyeti unuttu! Gaziantep FK deplasmanından da eşitlikle dönen bordo-mavililer, 5. maçında 5. beraberliğini aldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 22:00
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor’u konuk etti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Şenol Güneş'in öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönüp 5. haftada hasreti dindirmek istiyordu. Bordo-mavililer kötü gidişatı durduramadı ve Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık eşitlikle dönerek 5 maçta 5 beraberliğe ulaştı.

Trabzonspor galibiyeti unuttu! Gaziantep FK deplasmanından da eşitlikle dönen bordo-mavililer, 5. maçında 5. beraberliğini aldı

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymak için, bordo-mavililer ise ligdeki ilk galibiyeti almak için sahaya çıktı.

İKİ TAKIM DA İSTEDİĞİNİ ALAMADI

403998_GAZIANTEP-FUTBOL-KULUBU-SUPER-LIG’IN-6’N

Kısır geçen maçta iki takım da istediğini alamadı. Mücadelede başladığı gibi bitti ve puanlar paylaşıldı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR AMA...

404000_GAZIANTEP-FUTBOL-KULUBU-SUPER-LIG’IN-6’N

Gaziantep FK ile de berabere kalan Trabzonspor, 5 maçın tamamında beraberlik alarak ilginç bir istatistiğin sahibi oldu. Ligde galibiyet alamamasına rağmen mağlup da olmayan Trabzonspor; Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe ile birlikte yoluna namağlup şekilde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
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