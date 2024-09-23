Trabzonspor galibiyeti unuttu! Gaziantep FK deplasmanından da eşitlikle dönen bordo-mavililer, 5. maçında 5. beraberliğini aldı

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymak için, bordo-mavililer ise ligdeki ilk galibiyeti almak için sahaya çıktı.

İKİ TAKIM DA İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Kısır geçen maçta iki takım da istediğini alamadı. Mücadelede başladığı gibi bitti ve puanlar paylaşıldı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR AMA...

Gaziantep FK ile de berabere kalan Trabzonspor, 5 maçın tamamında beraberlik alarak ilginç bir istatistiğin sahibi oldu. Ligde galibiyet alamamasına rağmen mağlup da olmayan Trabzonspor; Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe ile birlikte yoluna namağlup şekilde devam ediyor.