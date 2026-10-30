Trabzonspor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ile Gaziantep FK, 1 Kasım 2026 saat 16:00'da Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Trabzonspor, son dönemdeki yükselişi ile dikkat çekerken, Gaziantep FK ise zorlu bir gün geçiriyor. Her iki takım da bu müsabakada galibiyet arayışında.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.
Trabzonspor, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte toplam 13 gol atıp 4 gol yiyerek savunma hattında da sağlam durdu.
Trabzonspor kadrosunda Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Franculino (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Myenty Abena (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Kacper Tobiasz (Sakat), Ogün Özçiçek (Sakat), Sontje Hansen (Sakat), Ulrich Meleke (Sakat), Arda Kızıldağ (Sakat) ve Serdar Dursun (Sakat) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Ernest Muci. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 10, Gaziantep FK 6 gol attı.
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