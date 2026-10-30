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Trabzonspor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor, evinde son maçlarını galip tamamlayarak önemli bir form yakaladı. Gaziantep FK ise, son dört maçından mağlup ayrılarak zor günler geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Trabzonspor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor
Pazar 16:00
01.11.2026
Gaziantep FK
Stadyum: Papara Park Yayın: beIN Sports

Trabzonspor ile Gaziantep FK, 1 Kasım 2026 saat 16:00'da Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Trabzonspor, son dönemdeki yükselişi ile dikkat çekerken, Gaziantep FK ise zorlu bir gün geçiriyor. Her iki takım da bu müsabakada galibiyet arayışında.

Lig Durumu

Trabzonspor

3. Trendyol Süper Lig
O
9
G
6
B
1
M
2
P
19
22
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+14
Averaj

Gaziantep FK

15. Trendyol Süper Lig
O
9
G
2
B
2
M
5
P
8
9
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Trabzonspor 22 / 8
Gaziantep FK 9 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Trabzonspor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
13 – 1
Gaziantep FK Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 0 / 2
Gol
6 – 6

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Trabzonspor G G G G M

tüm kulvarlar

  • 26.10.2026 Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 22.10.2026 Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 15.10.2026 KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
Gaziantep FK M M M M B

tüm kulvarlar

  • 27.10.2026 Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası G
  • 24.10.2026 Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
  • 18.10.2026 İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte toplam 13 gol atıp 4 gol yiyerek savunma hattında da sağlam durdu.

Eksik Oyuncular

Trabzonspor

7 eksik
Benjamin Bouchouari Yok Statü Gereği
Batista Mendy Yok Statü Gereği
Arseniy Batagov Sakat Adale Problemi
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Okay Yokuşlu Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Franculino Sakat Antrenman Eksikliği
Onuralp Çevikkan Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

Gaziantep FK

9 eksik
Fuat Bavuk Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Nazım Sangare Sakat Sırtından Sakat
Myenty Abena Cezalı Sarı Kart Cezalısı
Kacper Tobiasz Sakat
Ogün Özçiçek Sakat
Sontje Hansen Sakat
Ulrich Meleke Sakat
Arda Kızıldağ Sakat
Serdar Dursun Sakat

Trabzonspor kadrosunda Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Franculino (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Myenty Abena (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Kacper Tobiasz (Sakat), Ogün Özçiçek (Sakat), Sontje Hansen (Sakat), Ulrich Meleke (Sakat), Arda Kızıldağ (Sakat) ve Serdar Dursun (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 5 Asist
Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist
Aral Şimşir Aral Şimşir Trabzonspor 1 Gol 1 Asist
Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist
Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist
Serdar Dursun Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Ernest Muci. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.

İkili Rekabet
3 Trabzonspor
2 Beraberlik
0 Gaziantep FK
  • 22.02.2026 Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 20.09.2025 Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 23.02.2025 Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 23.09.2024 Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 28.04.2024 Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 10, Gaziantep FK 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

1 Kasım 2026 tarihinde.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Saat 16:00'da.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında hangi oyuncular eksik?

Trabzonspor'da Bouchouari, Mendy, Batagov, Malinovskyi, Yokuşlu, Franculino, Onuralp; Gaziantep FK'da ise Bavuk, Sangare, Abena, Tobiasz, Özçiçek, Hansen, Meleke, Kızıldağ ve Dursun yok.

Trabzonspor ve Gaziantep FK'nın ligde kaç puanı var?

Trabzonspor'un 19, Gaziantep FK'nın ise 8 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
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