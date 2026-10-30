Trabzonspor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Pazar 16:00 Gaziantep FK

Trabzonspor ile Gaziantep FK, 1 Kasım 2026 saat 16:00'da Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Trabzonspor, son dönemdeki yükselişi ile dikkat çekerken, Gaziantep FK ise zorlu bir gün geçiriyor. Her iki takım da bu müsabakada galibiyet arayışında.

Lig Durumu Trabzonspor 3. Trendyol Süper Lig O 9 G 6 B 1 M 2 P 19 22 Attığı Gol 8 Yediği Gol +14 Averaj Gaziantep FK 15. Trendyol Süper Lig O 9 G 2 B 2 M 5 P 8 9 Attığı Gol 15 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 22 / 8 Gaziantep FK 9 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 13 – 1 GF Gaziantep FK Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 0 / 2 Gol 6 – 6

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Trabzonspor G G G G M tüm kulvarlar Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 2-0 Hearts UEFA Konferans Ligi G

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G Gaziantep FK M M M M B tüm kulvarlar Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası G

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte toplam 13 gol atıp 4 gol yiyerek savunma hattında da sağlam durdu.

Eksik Oyuncular Trabzonspor 7 eksik Benjamin Bouchouari Batista Mendy Arseniy Batagov Ruslan Malinovskyi Okay Yokuşlu Franculino Onuralp Çevikkan Gaziantep FK 9 eksik Fuat Bavuk Nazım Sangare Myenty Abena Kacper Tobiasz Ogün Özçiçek Sontje Hansen Ulrich Meleke Arda Kızıldağ Serdar Dursun

Trabzonspor kadrosunda Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Franculino (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Myenty Abena (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Kacper Tobiasz (Sakat), Ogün Özçiçek (Sakat), Sontje Hansen (Sakat), Ulrich Meleke (Sakat), Arda Kızıldağ (Sakat) ve Serdar Dursun (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 5 Asist Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist Aral Şimşir Trabzonspor 1 Gol 1 Asist Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Serdar Dursun Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Ernest Muci. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.

İkili Rekabet 3 Trabzonspor 2 Beraberlik 0 Gaziantep FK Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 10, Gaziantep FK 6 gol attı.