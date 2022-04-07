YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

07.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Eskişehir Valisi Ayyıldız, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladıEskişehir Valisi Ayyıldız, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı
Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandıÜmraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Gaziantep FK

Trabzon Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:48
Öğle
12:29
İkindi
16:06
Akşam
18:59
Yatsı
20:22
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

"Tuzsuz hayat olmaz! Zeytin yoksa köleyiz"

"Tuzsuz hayat olmaz! Zeytin yoksa köleyiz"

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.