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Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olacak

29.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Denswil, Dorukhan Toköz ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.

240 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor futbol

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