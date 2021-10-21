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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

21.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Peres katılmadı. Tedavisi devam eden Abdülkadir Parmak ise koşu yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda pas ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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