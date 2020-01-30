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Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Guilherme’yi Trabzon’a getirdi. Ara transfer döneminde Brezilyalı futbolcu ile Beşiktaş da ilgilenmişti.

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala süpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme’yi sabah saatlerinde Trabzon’a getirdi.

Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulübün resmi olarak bu transferi açıklaması bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Trabzonspor Guilherme

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