Trabzonspor, Guilherme'yi transfer etti

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, GDSC Alvarenga Futbol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Guilherme Costa Marques'e 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı için 450 bin avro garanti ücret, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

