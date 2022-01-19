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Trabzonspor-GZT Giresunspor maçından notlar

19.01.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Berat Özdemir, 11'de görev aldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk eden Trabzonspor, tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre zorunlu değişikliğe gitti.

Karadeniz ekibinde kas ağrıları devam eden Marek Hamsik, yapılan son kontrollerin ardından kadroya alınmadı. Bu oyuncunun yerine Berat Özdemir, 11'de görev yaptı.

- 6 eksik

Trabzonspor'da 6 futbolcu forma giyemedi.

Bordo-mavililerde, milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen, hasta olan Koita, Nwakaeme ile kas ağrısı bulunan Marek Hamsik, kadroda yer almayan isimler oldu.

- Visca, Trabzon'da ilk kez

Trabzonspor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, Trabzon'da ilk kez taraftarı önüne çıktı.

Demir Grup Sivasspor maçıyla 11'de görev yapan Boşnak oyuncu, GZT Giresunspor maçında da sahaya sürüldü. Bordo-mavili takımda yeni transferlerden Tymoteusz Puchacz ile Yusuf Erdoğan ise yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında sahaya yardımcı antrenör Orhan Ak çıktı.

Bordo-mavili taraftarlar, soğuk havaya rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurup takımlarına destek verdi.

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