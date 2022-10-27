Trabzonspor hesapları son maça bıraktı! Kağıt, kalem çıktı, taraftarlar gruptan çıkmanın planlarını yapıyor...

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Gruptaki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan bordo mavililer, evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek moral bulmuştu. Sonrasında Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilen temsilcimiz, bu maçın rövanşında Trabzon'da Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti. Gruptan çıkabilmek için büyük bir öneme sahip olan Kızılyıldız maçı büyük bir şok ile 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı. Bordo-mavililer grubun son maçında lider Frencvaros'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1-) Frencvaros: 10 PUAN (0 averaj)

2-) Monaco: 7 PUAN (-2 averaj)

3-) Trabzonspor: 6 PUAN (+1 averaj)

4-) Kızılyıldız : 6 PUAN (+1 averaj)

TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI!

Karşılaşmanın 34. dakikasında Bardhi ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü.

BÜYÜK HATA SONRASI GOL GELDİ

Bu pozisyondan 3 dakika sonra 37. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari topu kaptı, Katai'ye attı, Katai ceza yayı üzerinden bekletmeden sürpriz bir şut çıkardı ve fileleri sarstı. Kızılyıldız bu golle maçta 1-0 öne geçti.

ÇABUK REAKSİYON GÖSTERDİK! SKOR 1-1

İlk yarının sonlarına doğru yaklaşılırken 39. dakikada Bakasetas uzaklardan kazanılan serbest vuruşta çok sert vurdu, baraja çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Trabzonspor skoru 1-1 yaptı.

YİNE DİREK, YİNE DİREK!

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Hamsik, Bardhi'ye attı, Hamsik ceza sahasına koşu yaptı, Bardhi, Hamsik'e attı, Slovak yıldız çaprazdan sert vurdu ve top 2. kez direkte patladı!

ŞANSSIZ GOL! MAALESEF 2-1 OLDU

Maçın son bölümüne doğru girilirken ev sahibi ekipte Bukari sağ kanattan çizgiye kadar inip topu içeri çevirdi, eski Karagümrük'lü Pesic kale dibinden ağları havalandırdı. Ev sahibi ekip bu golle 2-1 öne geçti.



