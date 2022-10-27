Trabzonspor hesapları son maça bıraktı! Kağıt, kalem çıktı, taraftarlar gruptan çıkmanın planlarını yapıyor...

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Gruptaki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan bordo mavililer, evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek moral bulmuştu. Sonrasında Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilen temsilcimiz, bu maçın rövanşında Trabzon'da Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti. Gruptan çıkabilmek için büyük bir öneme sahip olan Kızılyıldız maçı büyük bir şok ile 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı. Bordo-mavililer grubun son maçında lider Frencvaros'u ağırlayacak.
1-) Frencvaros: 10 PUAN (0 averaj)
2-) Monaco: 7 PUAN (-2 averaj)
3-) Trabzonspor: 6 PUAN (+1 averaj)
4-) Kızılyıldız : 6 PUAN (+1 averaj)
Karşılaşmanın 34. dakikasında Bardhi ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü.
Bu pozisyondan 3 dakika sonra 37. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari topu kaptı, Katai'ye attı, Katai ceza yayı üzerinden bekletmeden sürpriz bir şut çıkardı ve fileleri sarstı. Kızılyıldız bu golle maçta 1-0 öne geçti.
İlk yarının sonlarına doğru yaklaşılırken 39. dakikada Bakasetas uzaklardan kazanılan serbest vuruşta çok sert vurdu, baraja çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Trabzonspor skoru 1-1 yaptı.
Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Hamsik, Bardhi'ye attı, Hamsik ceza sahasına koşu yaptı, Bardhi, Hamsik'e attı, Slovak yıldız çaprazdan sert vurdu ve top 2. kez direkte patladı!
Maçın son bölümüne doğru girilirken ev sahibi ekipte Bukari sağ kanattan çizgiye kadar inip topu içeri çevirdi, eski Karagümrük'lü Pesic kale dibinden ağları havalandırdı. Ev sahibi ekip bu golle 2-1 öne geçti.