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Trabzonspor hesapları son maça bıraktı! Kağıt, kalem çıktı, taraftarlar gruptan çıkmanın planlarını yapıyor...

27.10.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Trabzonspor, deplasmanda Sirbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaştı. Grupta karşılaştığı 4 maçtan 2 galibiyet, 2 yenilgi alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak 161 günlük süren dış saha galibiyet hasretini sonlandırmak istiyordu. Gruptan çıkmak için de büyük öneme sahip olan karşılaşma 2-1'lik ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor hesapları son maça bıraktı! Kağıt, kalem çıktı, taraftarlar gruptan çıkmanın planlarını yapıyor...

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Gruptaki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan bordo mavililer, evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek moral bulmuştu. Sonrasında Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilen temsilcimiz, bu maçın rövanşında Trabzon'da Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti. Gruptan çıkabilmek için büyük bir öneme sahip olan Kızılyıldız maçı büyük bir şok ile 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı. Bordo-mavililer grubun son maçında lider Frencvaros'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

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1-) Frencvaros: 10 PUAN (0 averaj)

2-) Monaco: 7 PUAN (-2 averaj)

3-) Trabzonspor: 6 PUAN (+1 averaj)

4-) Kızılyıldız : 6 PUAN (+1 averaj)

TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI!

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Karşılaşmanın 34. dakikasında Bardhi ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü.

BÜYÜK HATA SONRASI GOL GELDİ

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Bu pozisyondan 3 dakika sonra 37. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari topu kaptı, Katai'ye attı, Katai ceza yayı üzerinden bekletmeden sürpriz bir şut çıkardı ve fileleri sarstı. Kızılyıldız bu golle maçta 1-0 öne geçti.

ÇABUK REAKSİYON GÖSTERDİK! SKOR 1-1

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İlk yarının sonlarına doğru yaklaşılırken 39. dakikada Bakasetas uzaklardan kazanılan serbest vuruşta çok sert vurdu, baraja çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Trabzonspor skoru 1-1 yaptı.

YİNE DİREK, YİNE DİREK!

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Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Hamsik, Bardhi'ye attı, Hamsik ceza sahasına koşu yaptı, Bardhi, Hamsik'e attı, Slovak yıldız çaprazdan sert vurdu ve top 2. kez direkte patladı!

ŞANSSIZ GOL! MAALESEF 2-1 OLDU

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Maçın son bölümüne doğru girilirken ev sahibi ekipte Bukari sağ kanattan çizgiye kadar inip topu içeri çevirdi, eski Karagümrük'lü Pesic kale dibinden ağları havalandırdı. Ev sahibi ekip bu golle 2-1 öne geçti.


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