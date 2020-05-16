SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor iki gün ara verdi

Trabzonspor iki gün ara verdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor çalışmalarına iki gün ara verdi. İki gün izin yapacak olan bordo-mavililer gelecek hafta tekrar yaptıracağı korona virüs testleriyle çalışmalarına hız verecek.

Trabzonspor iki gün ara verdi

Trabzonspor, Süper Lig'in haziran ayının başında başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. 5 Mayıs'tan beri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, cumartesi ve pazar günleri yapacağı iki günlük iznin ardından çalışmalarına 18 Mayıs Pazartesi günü tekrar start verecek.

TESİSLER SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde koronavirüsüne karşı aldığı ciddi tedbirleri sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına önem veren Karadeniz ekibi, tesislere görevlileri dışında girişlere izin verilmiyor. Belirlenen zamanlarda ise görevliler tarafından dezenfekte işlemleri yapılıyor. Futbolcuların iki günlük izin süresinde tesisler detaylı taramadan geçecek. Personelin tesis içinde maskesiz dolaşmasına da izin verilmiyor.

3. KEZ TESTE GİRECEKLER

Daha önce iki kez korona virüs testi yaptıran ve herhangi bir sorunla karşılaşmayan Trabzonspor, bu ay içinde 3. kez testte girecek. Daha önce teknik heyet ve futbolculara yapılan testler negatif çıkmıştı. Bordo-mavililer iki günlük iznin ardından yapılacak olan testlerin ardından çalışmalarına hız verecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Trabzonspor'dan Josef hamlesiTrabzonspor'dan Josef hamlesi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Özdemir ligler için diğer bir seçeneği söyledi

Özdemir ligler için diğer bir seçeneği söyledi

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Rus atlete ahlaksız teklif!

Rus atlete ahlaksız teklif!

Bu lig oynanmayacak

Bu lig oynanmayacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı

Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor iki gün ara verdi

Trabzonspor iki gün ara verdi

Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor hız kesmiyor

Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor

Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor

Trabzonspor'dan Josef de Souza hamlesi

Trabzonspor'dan Josef hamlesi

Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon

Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.