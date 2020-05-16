Trabzonspor iki gün ara verdi

Trabzonspor, Süper Lig'in haziran ayının başında başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. 5 Mayıs'tan beri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, cumartesi ve pazar günleri yapacağı iki günlük iznin ardından çalışmalarına 18 Mayıs Pazartesi günü tekrar start verecek.
Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde koronavirüsüne karşı aldığı ciddi tedbirleri sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına önem veren Karadeniz ekibi, tesislere görevlileri dışında girişlere izin verilmiyor. Belirlenen zamanlarda ise görevliler tarafından dezenfekte işlemleri yapılıyor. Futbolcuların iki günlük izin süresinde tesisler detaylı taramadan geçecek. Personelin tesis içinde maskesiz dolaşmasına da izin verilmiyor.
Daha önce iki kez korona virüs testi yaptıran ve herhangi bir sorunla karşılaşmayan Trabzonspor, bu ay içinde 3. kez testte girecek. Daha önce teknik heyet ve futbolculara yapılan testler negatif çıkmıştı. Bordo-mavililer iki günlük iznin ardından yapılacak olan testlerin ardından çalışmalarına hız verecek.
(İHA)
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