Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın karşılaşacak Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

- Beşiktaş son 20 maçta 5 kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 20 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 20 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 17 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

- Ligde Beşiktaş bir galibiyet önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 97 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.

- Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

- Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 5'i Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Evinde son 10 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş'a 11 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

