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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 41. randevuda

28.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında ligde geride kalan 40 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

- Sahasında da çok üstün

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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