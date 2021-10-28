Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 41. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

- Sahasında da çok üstün

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.



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