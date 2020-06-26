YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda

TRABZON HABERLERİ  | 26.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın, galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

- Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:43
Sabah
04:44
Öğle
12:29
İkindi
16:29
Akşam
20:05
Yatsı
21:56

Trabzon Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

İlknur Eczanesi
Ortahisar
Karaduman Eczanesi
Ortahisar
Serap Eczanesi
Ortahisar
Yazıcı Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Akcaabat
Sinem Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yılanları öldürmek "zoonoz hastalıkların önünü açabilir" uyarısı

Yılanları öldürmek "zoonoz hastalıkların önünü açabilir" uyarısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onadı

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.