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Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 5 haftasında 5 puan çıkartarak, geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı.

Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 2020-2021 sezonunda yeniden yapılanmaya giden bordo-mavililer Süper Lig’in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2’şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederek 5 puan topladı. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olurken Yeni Malatyaspor’u ise 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN 1 PUAN GERİSİNDE

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta ise 6 puan toplamıştı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 7 gol görmüştü. Deplasmanda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Sivasspor’a ise 2-1 mağlup olmuştu. Evinde ise Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenerken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.

İDEAL KADROSUNU ARIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ideal kadrosunu arıyor. Yeni transferlerin ilk maçlara yetişmemesi, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal kadrosuna bir türlü kavuşamayan İngiliz çalıştırıcı sıkıntılı günler yaşarken, Süper Lig’in ilk 5. haftasında ilk on birde 21 oyuncu sahaya sürmek zorunda kaldı. 2019-20 sezonunun ilk 5. haftasında ise bu rakam 16’da kalmıştı.

SON 2 HAFTADA FARKLI 11

Trabzonspor, son iki haftada iki farklı 11 ile sahaya çıktı. Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynanan 1-1 beraberlikle biten Gaziantep FK maçına Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar le, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe şeklinde çıkan Karadeniz ekibi Başakşehir karşısına ise Uğurcan Çakır, Pereria, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Baker,Abdulkadir Ömür, Sefa Kınalı, Diabate ve Afobe şeklinde çıktı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Bordo-mavililer Süper Lig’de evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Trabzonspor 19 Ocak 2020’de sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup ettiği maçta kalesinde gol görmemişti. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 10 maçta kalesinde gole engel olamadı. Bu sürede bordo-mavililer 20 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.

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