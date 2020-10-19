Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 2020-2021 sezonunda yeniden yapılanmaya giden bordo-mavililer Süper Lig’in ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2’şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederek 5 puan topladı. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olurken Yeni Malatyaspor’u ise 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 5 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN 1 PUAN GERİSİNDE

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta ise 6 puan toplamıştı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 7 gol görmüştü. Deplasmanda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Sivasspor’a ise 2-1 mağlup olmuştu. Evinde ise Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenerken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.

İDEAL KADROSUNU ARIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ideal kadrosunu arıyor. Yeni transferlerin ilk maçlara yetişmemesi, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal kadrosuna bir türlü kavuşamayan İngiliz çalıştırıcı sıkıntılı günler yaşarken, Süper Lig’in ilk 5. haftasında ilk on birde 21 oyuncu sahaya sürmek zorunda kaldı. 2019-20 sezonunun ilk 5. haftasında ise bu rakam 16’da kalmıştı.