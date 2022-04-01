Trabzonspor ilk transferini yaptı! Cristian Tello...

Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma başlayan Trabzonspor, gelecek sezonun çalışmalarına da ara vermeden başlamıştı. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer harekatına başlanan Karadeniz ekibinde ilk transfer bombası patlamak üzere...

PORTEKİZ'DEN TRABZONSPOR TRANSFERİ BİTİRDİ İDDİASI

Portekiz basını Bordo-Mavili takımın sezon sonu Betis'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki İspanyol kanat-forvet ile anlaştığını öne sürdü. Ojogo'nun haberine göre; Trabzonspor'un Cristian Tello transferini de sessiz ve derinden, üstelik sıfır maliyetle gerçekleştirdiği ifade edildi.

BONSERVİSSİZ GELECEK

30 yaşındaki oyuncunun Betis'le sözleşmesini yenileme yoluna gitmediği ve ayrılmayı tercih ettiği de vurgulandı. Orta sahanın solunda oynayan ancak çok yönlü özellikleri bulunan Tello bu sezon Betis'le çıktığı 30 maçta 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.

