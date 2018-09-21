Trabzonspor, Intercity ile sponsporluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, son dönemlerde araç sektöründe yaşanan krize rağmen, sağlanan anlaşma ile kulübün 3 yıllık araç ihtiyacının Intercity'den karşılanacağını söyledi. Hangi spor dalında olursa olsun sponsorluğun her takım için çok önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Sponsorlar sporun vazgeçilmezidir. Amatör ya da hangi branşta olursa olsun kulüplerin can damarıdır. Bugün ne yaparsak yapalım mutlaka hem kulüp olarak hem de ülke sporu olarak sponsorların vazgeçilmez olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Ancak ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği dönemlerde bazı sponsorların ön kapıdan girdikleri gibi, arka kapıdan çıktıklarını da gördük. Dolayısıyla Intercity ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak'a kulübümüze gösterdikleri sempati ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Ağaoğlu, sponsorluk ile kulübün önemli bir maddi yükten kurtulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu ayni sponsorluk olarak değerlendirelim. Kulübü çok ciddi bir maddi yükten kurtarıyor. Oyuncularımız Türkiye'nin en elit sporcuları. Bizim amacımız onları en iyi araçlara bindirmek, en iyi evlerde konaklamalarını sağlamak. Ayni sponsorluğun çok önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Bugün bir aracın günlük kiralama ücretinin ne kadar olduğunu biliyoruz. Futbolcu sayısı, idareciler, teknik heyet olduğunda nasıl bir mali yükle karşılaştığımızın farkına varmış oluruz. Maddi sponsorluk önemli ama Allah'a şükür 6 senedir Trabzonspor'un kasasına girmeden gittiğine hepimiz şahit olduğumuz için ben bir anlamda ayni sponsorluklara daha fazla ehemmiyet veriyorum. 3 yıllık araç ihtiyacını Intercity'den karşılamış olacağız. Özellikle kiralık araç sektöründe son aylarda yaşanan krize rağmen Intercity'nin bizle bu anlaşmayı yapmış olması çok önemli." Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak ise Trabzonspor'un ülke sporunda güzide bir yeri bulunduğuna işaret ederek, takımın başarılarını, performansını ve duruşunu sürekli takip ettiklerini söyledi.