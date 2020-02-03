Trabzonspor ırkçı saldırı için suç duyurusunda bulunacak

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'e yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıların kınandığı belirtildi.
"Seninleyiz Obi" etiket kullanılan paylaşımda, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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