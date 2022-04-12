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Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmiyor

12.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen, ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti, sahasında da 1-1'lik sonuçla mücadeleden ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken kendi evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

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Spor Toto Süper Lig Fatih Karagümrük Trabzonspor

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