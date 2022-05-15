Trabzonspor İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreninin ardından İstanbul'a gitti.

Medical Park Stadı'nda düzenlenen tören ile kupasını alan bordo-mavili takım, törenin bitiminin ardından stattan ayrılarak Trabzon Havalimanı'na geldi.

Şampiyonluk kupasını kulüp menajeri Emrah Tok uçağa getirdi.

Karadeniz ekibi, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.



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