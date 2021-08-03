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Trabzonspor, İtalyan ekibi Genoa'nın Ekuban'a talip olduğunu açıkladı

03.08.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, İtalyan ekibi Genoa'nın Ekuban'a talip olduğunu açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncususu Caleb Ansah Ekuban'a İtalya temsicisi Genoa'nın talip olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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