Trabzonspor itiraz için CAS'a başvuruyor

Trabzonspor'dan itiraz açıklaması geldi.
"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.
Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.
UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın 11.00'de açıklamalarda bulunacak.
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