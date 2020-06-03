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Trabzonspor itiraz için CAS'a başvuruyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 21:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor, UEFA'nın kararına 10 gün içinde CAS aracılığıyla itiraz edileceğini açıkladı.

Trabzonspor itiraz için CAS'a başvuruyor

Trabzonspor'dan itiraz açıklaması geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla."

YARIN AÇIKLAMA YAPILACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın 11.00'de açıklamalarda bulunacak.


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Daha çok gider gelirsiniz.2011'de olmadığınız şampiyonlukla giderken gülüyordunuz.Allah'ın adaleti işte :D
gitti borsanız batar borsacılar
uyyyyy :)))))
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