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Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.03.2020 20:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor, KAP'a John Obi Mikel'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu!

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Bordo mavili ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu kararı bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

Geçtiğimiz günlerde John Obi Mikel ile Falcao arasında geçen diyalog:

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Mikel: "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Kendimi iyi hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli."

Falcao: "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli."

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Anahtar Kelimeler:
john obi mikel Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İyi oldu gitmesi. Klüp içinde kendi için De. Gitsin ailesinin yanında dursun.
Çok doğru bir Karar..Büyüksün Başkanım..
buda bahis cezası yemesin
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