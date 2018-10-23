Trabzonspor kaçan fırsatlara yanıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, 26 haftadır yakalayamadığı 3 maçlık galibiyet serisi özlemine yine son veremedi. Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı haftasında oynadığı maçları kazanarak 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve sonraki periyotta ligde çıktığı karşılaşmalarda en fazla iki maç üst üste kazanabilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesiyle son vermek istediği 26 maçlık özleminde yine mutlu sona ulaşamadı.

Süper Lig'de son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle averajla 4'üncülük koltuğunda oturan ve sonraki dönemde ilk 4'e hasret kalan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 76 haftadır ulaşamadığı 4'üncülük koltuğuna yerleşme fırsatını değerlendirmedi. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olarak yine 4'üncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçırmıştı.

9 HAFTADA İKİ MİLLİ ARA, 5 PUAN KAYBI

Bu arada Trabzonspor'a milli ara dönüşleri iyi gelmiyor. Bu sezon ligin 4'üncü haftasında Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından lige verilen milli aranın sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ligin 8'inci haftasından sonra verilen arada da yine puan kaybı yaşadı. 8'inci haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara dönüşünde 9'uncu hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, bu sezon milli araların dönüşünde toplamda 5 puan kaybı yaşadı.

RODALLEGA ÜZGÜN

Öte yandan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yaşadıkları puan kayıpları için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmada bir kafa topu direkten dönen deneyimli forvet oyuncusu, kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Çabamız 3 puanı kazanmak içindi ama maalesef olmadı. Şimdi bir sonraki mücadele için kendimizi hazırlamak zorundayız. Bizim için çok önemli" dedi.