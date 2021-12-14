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Trabzonspor, kadın futbol takımıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor

14.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021- 2022 Sezonu B Grubu'nda yer alan Trabzonspor, haftanın 6 günü çift antrenman yaparak karşılaşmalara hazırlanıyor - Teknik direktör Özlem Önder: - "Trabzonspor'un formasına layık olarak ligde ilk 4'te yer alıp takımımla Antalya'ya gidip play-off'lara kalmak istiyorum" - Takım kaptanı Ayşe Taslak: - "Trabzonspor arması için savaşmaya geldim. Takımımız yeni kuruldu, kulübümüzü temsil etmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da üç ay önce kurulan Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021- 2022 Sezonu B Grubu'nda "şampiyonluk" parolasıyla mücadele edecek.

Trabzonspor Kulübü bünyesinde kurulan kadın futbol takımı, 3'ü Özbekistanlı, 3'ü Kamerunlu olmak üzere 30 sporcudan oluşuyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörlüğünü, 2007'de kurulan ve 2012'de kapatılan Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda 2007-2011 yıllarında forma giyen Özlem Önder yapıyor.

Ligin ilk haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Adana İdmanyurdu ile karşılaşacak bordo-mavililer, haftanın 6 günü Kadir Özcan ile Özkan Sümer Futbol Akademisi tesislerinde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor Kulübü Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan, AA muhabirine, takımı kurarken sporcuların kişilik özelliklerini ön planda tuttuklarını söyledi.

Trabzonspor'un kültürüne, değerlerine uygun kadın futbol takımı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Cihan, "Burada Trabzonspor'u iyi temsil edebilme durumuna uygun olabilen sporcuları takıma katmaya çalıştık. Araştırdığımız kadarıyla da böyle bir takım oluşturmaya çalıştık, aldığımız sonuçlar bizim için ikinci planda kaldı." dedi.

Cihan, Trabzonspor'un hedefinin her zaman ligin üst sıralarında yer almak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için çalışıyoruz ama süreç ne zaman buraya varır, kestirmek zor, çünkü diğer takımlar da bu amaç ve doğrultuda çalışıyor. Daha önce İdmanocağı ve Kardelenspor vardı, oradan oyuncuları takımıza kattık. Onlar da bizim için altyapı oldular. Trabzon'daki takımları altyapı olarak görüyoruz. Biz kadınlara yardımcı oluyoruz, onların da kendi değerlerini ve misyonlarını yaratacaklarına inanıyoruz."

Kadın Futbol Takımı İdari Menajeri Gürkan Çavdar ise eylül ayında takımı kurmaya başladıklarını anlatarak, "Federasyon 24 kadın futbol takımını A ve B grubu olarak ikiye böldü. Biz B grubunda 11 takımla mücadele edeceğiz. Trabzonspor gibi bir markanın altında çalışıyoruz, onun hakkını vermemiz gerekiyor. Ayrıca Trabzon şehrinin isteklerini de biliyoruz, bu isteklere karşılık vermek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- "Kadınlar da futbolu çok rahat yapabileceklerini gösterdiler"

Teknik direktör Özlem Önder, bordo-mavili takımda yeniden görev almaktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Trabzonspor'da teknik direktör olmanın en büyük hayali olduğuna işaret eden Önder, "Bu takımda teknik direktör olarak buraya layık görülmek anlatılmaz bir duygu. Çünkü Trabzonspor bütün ülkede ve dünyada çok büyük bir kulüp, bunun ağırlığını kaldırmak baktığınız zaman çok zor. Ama hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Önder, okullara kadın futbol takımı için taramaya gidileceğini kaydederek, "Küçük yaş gurubundaki oyuncuların seçimleri yapılacak. Trabzonspor'un formasına layık olarak ligde ilk 4'te yer alıp takımımla Antalya'ya gidip play-off'lara kalmak istiyorum. 19 Aralık Pazar günü Adana'da deplasman maçına çıkacağız. İlk maçın deplasmanda olması bizim için dezavantaj ancak bu durumu avantaja çevirmek için mücadelede edeceğiz." dedi.

Geçmiş yıllarda kadın futbol takımlarına bu kadar ilgi olmadığını belirten Önder, şunları söyledi:

"Ülkede kadın futbol takımı git gide yaygınlaşmaya başladı. Kadınlar da futbolu çok rahat yapabileceklerini gösterdiler. Ligimizde bulunan 24 büyük kulübün bir arada olup da mücadele edecek olması aslında ligin de kalitesini artırıyor. Önceden oynadığımızda takımların ismini bile bilmiyorduk. Şimdi öyle bir seviyeye geldi ki bütün büyük kulüplerin kadın futbol takımları var. Bu da bizim kadın futbolu olarak yukarıya tırmandığımızı ve kadınların bu işi de başardığını gösterdi."

Takım kaptanı Ayşe Taslak ise Trabzonspor'a transfer olduğunu belirterek, "Trabzonspor arması için savaşmaya geldim. Takımımız yeni kuruldu, kulübümüzü temsil etmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Hazırız, çok iyi çalıştık, kadromuz çok sağlam ve kendimize çok inanıyoruz. Göğsümüzde taşıdığımız arma bizim için çok değerli, takımımızda eksiğimiz yok." diye konuştu.

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