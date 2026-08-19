Trabzonspor kafaya taktı tüm dünyaya adını duyuracak! Salah'ın ardından Benzema bombası

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer piyasasında fırtına gibi esen Trabzonspor, hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Kadrosunu dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile güçlendirerek taraftarını sevince boğan bordo-mavili yönetim, hücum hattına bir büyük isim daha katmak için kolları sıvadı.

BENZEMA İÇİN ŞARTLAR SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal forması giyen dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema için devreye girdi. Karadeniz devinin yetkilileri, 38 yaşındaki tecrübeli yıldızın transfer şartları ve maliyeti hakkında ilk teması kurarak bilgi aldı.

YOL HARİTASI MERAKLA BEKLENİYOR

Kariyerinde Real Madrid ile sayısız kupa kaldıran, Altın Top (Ballon d'Or) ödülü kazanan ve Suudi Arabistan macerasında Al-Ittihad forması da giyen Benzema; tecrübesi, liderliği ve gol yollarındaki ustalığıyla dikkat çekiyor.

Trabzonspor yönetiminin, alınan bilgilerin ardından dünyaca ünlü yıldızın transferi konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir strateji izleyeceği ve resmi adımları atıp atmayacağı spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.