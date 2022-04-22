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Trabzonspor kafilesi, Adana'ya gitti

22.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor kafilesi, Adana'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Adana'ya gitti.

Bordo-mavili takım, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamladı.

Taraftarlar, Trabzon Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesini sevgi gösterileriyle karşıladı. Kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Adana'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius ve Fode Koita yer aldı.

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