Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen kafileyi çiçeklerle karşılayan taraftar, tezahüratta bulundu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

​​​​​​​Kafile, otobüsle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Trabzonspor, yarın saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

Bordo-mavililer, dün kentte etkili olan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin iptal olması üzerine Gaziantep'e gelememiş, bugün oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelenmişti.

