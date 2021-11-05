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Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

05.11.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gitti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Koita, Peres ve Gervinho ile kart cezalısı Edgar Ie yer almadı.

Kafilenin tesislerden çıkışı ve havalimanına girişi sırasında sevgi gösterilerinde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny.

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