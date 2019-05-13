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Trabzonspor kalesinden yıkıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp ilk 3 iddiasını zora sokan Trabzonspor, bu sezon kalesini gole kapama noktasında zorluk yaşıyor.

Trabzonspor kalesinden yıkıldı

Süper Lig’in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, bu sezon en büyük zaafı savunmada yaşadı. Ligde 67 gol atan Galatasaray ve 66 gollü Beşiktaş’ın ardından 59 golle en çok gol kaydeden 3’üncü takım konumunda yer alan bordo-mavililer, kalesinde 43 gol gören Fenerbahçe ile birlikte Kasımpaşa, Antalyaspor, Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor’un ardından da en çok gol yiyen takım oldu.

7 MAÇI GOL YEMEDEN TAMAMLADI
Savunma noktasında zaaflar yaşayan Trabzonspor 2018-19 sezonunda oynadığı 32 maçta sadece 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamlayabildi. Ligde 10 maçtır namağlup yoluna devam eden bordo-mavililer, yakaladığı bu seride tüm müsabakalarda gol atmayı başardı ancak sadece 26’ncı haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 28’inci haftadaki Bursaspor karşılaşmalarını kalesinde gol görmeden bitirdi.

DEPLASMAN FOBİSİNİ YENDİ
Süper Lig’in 32’nci haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak deplasmanda oynadığı son altı maçı kaybetmeyen ve bu sezon Süper Lig'deki en uzun deplasman yenilmezlik serisini yaşayan Trabzonspor, dış sahada ligin ilk yarısına göre da daha başarılı bir performans ortaya koydu. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 9 puan çıkarabilen ve dış sahada toplanan puan bakımından 9’uncu sırada yer alan Trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte deplasman karnesini de düzeltti. İlk yarıda dış sahada oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyetle 9 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarıda 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 13 puanı hanesine yazdırdı.

DİREKLERİ AŞAMIYOR
Bu arada Trabzonspor bu sezon en çok topu direkten dönen takım olma unvanını sürdürüyor. Son olarak Atiker Konyaspor karşılaşmasında da iki topu direkten dönen bordo-mavililer bu sezon toplamda 25 kez direklere takıldı. Ayrıca Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta da en az bir şutu direkten dönerken, bordo-mavililerde bu sezon Hugo Rodallega 7 ve Caleb Ekuban 5 ile en çok direkten topu dönen oyuncular oldu.

TEK GÜN İZİN
Öte yandan Trabzonsporlu futbolcular Atiker Konyaspor maçının ardından tek gün izin yapacak. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

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