Trabzonspor Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu! 5 gol 2 kırmızı kart... Fenerbahçe'yi devirdi, Karagümrük'e yenildi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek moral depolayan bordo-mavililer bu karşılaşmada rakibine 4-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

PERDE 6'DA AÇILDI!

Henüz mücadelenin 6. dakikasında Magomed Ozdoev'in ceza sahası içerisine gönderdiği top kimseye dokunmayarak yerden sekerek ağlara gitti Karagümrük rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

20'DE BERABERLİK

Mücadelenin 20. dakikasında Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas ile sol kanattan kullanılan kornerde top sağ kanada kadar açıldı. Sonrasında Edin Visca'nın yeniden içeri çevirdiği topu Maxi Gomez kafayla indirdi ve altı pas üzerinde Marc Bartra'nın omzuyla yaptığı vuruş, skora dengeyi getirdi.

YANIT 34'TE GELDİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fatih Karagümrük'te sağ kanatta topla buluşan Ebrima Colley'nin şık ortasına arka direkte vuruşunu yapan Fabio Borini, takımını yeniden öne geçirdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

İlk yarının son dakikalarına gelinirken, Trabzonspor'un savunmacısı Marc Bartra, dengesini kaybetti ve sonrasında topu kazanarak ceza sahasına yönelen Fabio Borini'yi sarılarak yere indirince direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

AVCI'DAN 2 HAMLE BİRDEN

Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Hüseyin Türkmen ve Manolis Siopis'in yerine Jens Stryger Larsen ve Jean-Philippe Gbamin oyuna dahil oldu.

KORKUTAN SAKATLIK

Karşılaşmanın 50. dakikasında Trabzonspor'da sakatlık sorunu yaşayan Edin Visca, oyuna devam edemedi ve yerini Jorge Djaniny'ye bıraktı. Visca'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İKİ TAKIMDA 10 KİŞİ

Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley, ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topu almaya hazırlanan Maxi Gomez'i düşürdü ve karşılaşmanın 56. dakikasında gmördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Dakikalar 67'yi gösterirken ceza sahası içi sol kanattan Fabio Borini'nin ortasına arka direkte Matteo Ricci'nin gelişine yaptığı düzgün vuruş, Fatih Karagümrük adına farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

DİREK İZİN VERMEDİ!

Magomed Ozdoev'in pasında sol kanatta topla buluşan Fabio Borini, Jens Stryger Larsen'den sıyrılarak sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top direğe çarparak auta gitti.

KOUASSI SONUCU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın sonucunu ise 87. dakikada Kouassi belirledi. Matteo Ricci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Jean Kouassi, kontrolü sonrası kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla eski takımına karşı farkı 3'e çıkardı.



