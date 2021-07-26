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Trabzonspor Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? TS Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak?

26.07.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu akşam İstanbul ekibi Kasımpaşa ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 4. kez hazırlık maçına çıkacak olan Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık mücadelesinde galibiyet için sahaya çıkacak.

Trabzonspor Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? TS Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak?

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa ile Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapan lacivert-beyazlılar, Trabzonspor ile çıkacağı hazırlık maçına sıkı bir şekilde hazırlandı.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak hazırlık mücadelesi, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor Kasımpaşa maçı A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Bordo-mavili ekip Ümraniyespor'la oynadığı hazırlık maçından 5-3'lük skorla galip ayrılmıştı. Trabzonspor'da Bengali Fode Koita, Berat Ayberk Özdemir, Anastasios Bakasetas, Gervinho ve Vitor Hugo ağları sarsarken, Ümraniyespor'a ise Yonalthan Del Valle ile Fuat Bavuk'un (2) golleri, çare olamamıştı.

Bandırmaspor'la karşılaşan Trabzonspor, Djaniny'in bulduğu golle bu müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken, en son oynadığı Medipol Başakşehir'le hazırlık maçından 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

İlk hazırlık maçını Galatasaray'la oynayan Kasımpaşa, mücadeleden 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın gollerine, Tomas Brecka ve Ahmet Engin ile yanıt vermişti.

Ardından İstanbulspor'u konuk eden Kasımpaşa, Ahmet Engin'in 2 golü ve Michal Travnik'in bulduğu golle, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İstanbulspor'un tek golü ise Muhammed Mustafa Yıldırım'dan gelmişti.

Son olarak Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkan Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci, Mbwana Samatta, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'ın gollerine engel olamayarak, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Lacivert beyazlılarda tek golü ise Yusuf Erdoğan kaydetmişti.

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Kasımpaşa Trabzonspor
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