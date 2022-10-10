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TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma için heyecan dorukta. Abdullah Avcı yönetiminde sahaya çıkacak olan Karadeniz ekibi kendi sahasından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı için geri sayım sürüyor. Maçı hakem Hüseyin Gökçek yönetecek. Gökçek'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak. "Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmada hakem Hüseyin Gökçek düdük çalacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, BARDHI, TREZEGUET, MAXI GOMEZ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TIRPAN, FALL, HAJRADİNOVIC, EYSSERIC, CELİNA, BAHOKEN

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TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ HÜSEYİN GÖKÇEK KİMDİR?

Hüseyin Gökçek 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Lisesi'nden mezun olan Gökçek, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünü bitirdi.

Hüseyin Gökçek geoteknik anabilim dalında yüksek lisans yapmıştır.

Hüseyin Gökçek hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 17 Nisan 1999'da çıktığı bilinen Gökçek UEFA Avrupa Ligi'nde seneler boyunca maç yöneten recrübeli hakemler arasında yer almıştır.

Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç AnlatımıTrabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı


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