TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı için geri sayım sürüyor. Maçı hakem Hüseyin Gökçek yönetecek. Gökçek'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak. "Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Kasımpaşa maçı bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.
Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmada hakem Hüseyin Gökçek düdük çalacak.
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.
TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, HÜSEYİN, HUGO, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, BARDHI, TREZEGUET, MAXI GOMEZ
KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TIRPAN, FALL, HAJRADİNOVIC, EYSSERIC, CELİNA, BAHOKEN
Hüseyin Gökçek 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Lisesi'nden mezun olan Gökçek, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünü bitirdi.
Hüseyin Gökçek geoteknik anabilim dalında yüksek lisans yapmıştır.
Hüseyin Gökçek hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 17 Nisan 1999'da çıktığı bilinen Gökçek UEFA Avrupa Ligi'nde seneler boyunca maç yöneten recrübeli hakemler arasında yer almıştır.
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