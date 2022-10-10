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Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

10.10.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynadığı maçın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Denswil'in yerine Hugo'yu görevlendirdi. Brezilyalı oyuncu, stoperde Bartra ile görev yaptı.

Avcı, orta alanda ise Bardhi'yi yedek kulübesine çekerken Monaco maçında sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Yunan futbolcu Bakasetas'ı görevlendirdi.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres, karşılaşmada forma giyemedi.

Kasımpaşa'da daha önce forma giyen Eren Elmalı ve Trezeguet eski takımlarına karşı ilk 11'de forma giydi, Yusuf Erdoğan yedek kulübesinde otururken Doğucan Haspolat ise maç kadrosunda kendine yer bulamadı.

Bu arada Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer yer boşluklar gözlendi.

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