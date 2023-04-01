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Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı! Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında...

01.04.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Kayserispor maçını açanlar gözlerine inanamadı. Mücadelenin henüz 3. dakikasında 2 gol olan maçta karşılıklı ataklar vardı. Trabzonspor deplasmanında Emrah Başsan'ın 58. saniyede attığı golle 1-0 öne geçen Kayserispor, rakibinin oyuna tekrar başlamasının ardından kalesini koruyamadı ve Maxi Gomez durumu 1-1'e getirdi.

Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı! Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında...
Maxi Gomez

Maxi Gomez

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Henüz 3. dakikada 2 gol çıkan mücadele izleyenlerin adeta gözlerinin pasını sildi.

58. SANİYEDE 1-0 OLDU

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Maça adeta 1-0 geride başlayan bordo-mavililer, kalesinde 58. saniyede gol gördü. Emre Başsan ile 1-0 öne geçen Kayserispor'da büyük sevinç yaşandı. Emrah Başsan, bu sezon takımının ligdeki en erken golünü attı.

TRABZONSPOR'DAN HEMEN CEVAP GELDİ

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Trabzonspor, Emrah Başsan'ın golüne hemen cevap verdi. Santra yapan bordo-mavililer, rakip yarı alana yerleşti ve Maxi Gomez'in vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Uruguaylı golcü de takımının bu sezon attığı en erken golü kaydetti.


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