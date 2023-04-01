Trabzonspor-Kayserispor maçında televizyonu açanlar skora inanamadı! Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında...

Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Henüz 3. dakikada 2 gol çıkan mücadele izleyenlerin adeta gözlerinin pasını sildi.

58. SANİYEDE 1-0 OLDU

Maça adeta 1-0 geride başlayan bordo-mavililer, kalesinde 58. saniyede gol gördü. Emre Başsan ile 1-0 öne geçen Kayserispor'da büyük sevinç yaşandı. Emrah Başsan, bu sezon takımının ligdeki en erken golünü attı.

TRABZONSPOR'DAN HEMEN CEVAP GELDİ

Trabzonspor, Emrah Başsan'ın golüne hemen cevap verdi. Santra yapan bordo-mavililer, rakip yarı alana yerleşti ve Maxi Gomez'in vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Uruguaylı golcü de takımının bu sezon attığı en erken golü kaydetti.



