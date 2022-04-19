Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin. Trabzonspor iki kulvarda da hedefine koşuyor." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan çok memnun olduğunu belirtti.

Yukatel Kayserispor ile bu sene üçüncü karşılaşmalarını oynadıklarını ifade eden Avcı, "Son oynadığımız buradaki maç üzerinden hazırlandık. Bir geçiş takımı ve kenar orta yapabilen bir takım. Kupada özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek buraya geldiler. 180 dakikalık bir oyunun ilk maçını avantajla bitirdik." ifadelerini kullandı.

"Beni memnun eden ise 42. resmi maçımızı oynamamıza rağmen bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanmayan ve dengesi olan bir takımız." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Fatih Karagümrük maçı ve bugün oynadığımız Kayserispor maçında oyuna sadakat gösteren takımıma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden denediler, kanattan denediler. Hem de geçiş takımına karşı geçiş de vermedik. Duran top ve kenar ortadan tehlike yaratmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da bu oyuna sadık kaldıkları, sadakat gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek verdiler. Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin. Trabzonspor, iki kulvarda da hedefine koşuyor."

Avcı, 2 ay sakatlıkla boğuştuklarını ancak şimdi kadro derinliklerinin oluştuğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla iki ayaklı maçın bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama rövanşı var. Biz yarın antrenman yapıp, ertesi gün dinlenip, hafta sonuna hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

Bu arada Trabzonspor'da baldırından sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin yarın MR'ının çekileceği öğrenildi.

