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Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle | jest yayın izle |Ts Konya izle

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca kritik maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle | jest yayın izle |Ts Konya izle

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk umutları için son viraja giriyor. Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca kritik maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

TRABZONSPOR - KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR 38. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

TRABZONSPOR'DA KAPTAN YOK

Karadeniz ekibinde kart cezalısı takım kaptanı Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.

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