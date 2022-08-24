SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie'nin hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie'nin hayatı ve biyografisi!

24.08.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Kopenhag maçını Danny Makkelie, bugün saat 22.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi futbolseverler tarafından merak edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, bu kez Kopenhag'ı devirmek istiyor. Peki Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie'nin hayatı ve biyografisi...

Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie'nin hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İşte Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie'nin hayatı ve biyografisi...

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇININ HAKEMİ DANNY MAKKELİE KİMDİR?

Danny Makkelie 28 Ocak 1983 yılında Willemstad, Curaçao'da dünyaya geldi.

2012 yılında UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yöneten Danny Makkelie 2011'de FIFA kokartı takmıştır.

DANNY MAKKELİE NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Danny Makkelie 39 yaşındadır. Hollandalı hakem Makkelie bu görevinin dışında Hollanda polis teşkilatında çalışmaktadır.

2

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

3

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

4

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

5

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

6

TRABZONSPOR'UN TURU GEÇEMEMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?
Öyle bir paylaşım yaptı ki... Balotelli Galatasaray'a!Öyle bir paylaşım yaptı ki... Balotelli Galatasaray'a!
Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag danny makkelie Trabzonspor - Kopenhag
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Neden oynamadığı ortaya çıktı! Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Forvete çok sürpriz isim!

Forvete çok sürpriz isim!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.