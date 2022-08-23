YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

23.08.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında bordo-mavililer, ısınma çalışmaları yaptı.

Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın katılmadığı antrenmanda, teknik direktör Avcı'nın sakatlık durumunun yarın netleşeceğini söylediği Anastasios Bakasetas da yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıTrabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Futbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendiFutbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Trabzon Kopenhag futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:32
Öğle
12:29
İkindi
16:14
Akşam
19:16
Yatsı
20:44
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.