SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor kötü haberi resmen açıkladı! Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi

Trabzonspor kötü haberi resmen açıkladı! Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.02.2024 16:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Başakşehir'i tek golle mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran Trabzonspor'a Onuachu'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk eden ve 1-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırmayı başaran Trabzonspor'da Onucachu koluna darbe almıştı.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

1dc104c2-80f8-4a58-b200-3fb2727f7985

Kulüpten yapılan açıklamada Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildiği açıklandı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...
Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!
Fenerbahçe üst üste 4'üncü kez Final Four'daFenerbahçe üst üste 4'üncü kez Final Four'da
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık son dakika onuachu türkiye kupası maçı maçın başakşehi yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Süper Lig devinde şok! "Kırık var"

Süper Lig devinde şok! "Kırık var"

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Cenk Tosun'dan G.Saray derbisi için açıklama!

Cenk Tosun'dan G.Saray derbisi için açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.