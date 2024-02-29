Trabzonspor kötü haberi resmen açıkladı! Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk eden ve 1-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırmayı başaran Trabzonspor'da Onucachu koluna darbe almıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildiği açıklandı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"