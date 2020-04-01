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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağış

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.04.2020 00:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 lira bağış

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz”

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ertuğrul Doğan

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