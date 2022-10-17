YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama:

17.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddetle kınıyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada teknik direktörleri Abdullah Avcı ve kaptanları Uğurcan Çakır'a yönelik tezahüratları kınadı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu, dolayısıyla futbolu bir bütün kabul edip her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturduTrabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu
İzmir'de bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındıİzmir'de bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındı
Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendiAnkara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:12
İkindi
15:14
Akşam
17:46
Yatsı
19:05
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.